Calciomercato Juventus, all-in su De Ligt | Due giocatori più soldi

Svolta improvvisa in ottica calciomercato Juventus. Nuovo assalto a De Ligt, pronto uno scambio per soffiarlo ad Allegri

Matthijs De Ligt è di nuovo al centro dei rumors di calciomercato. Il fatto che Massimiliano Allegri gli preferisca la coppia formata da Bonucci e Chiellini nelle sfide importanti viene mal digerita dal difensore centrale olandese e più volte è circolata la voce di una sua voglia di lasciare la Juventus in estate.

Le pretendenti all’ex capitano dell’Ajax di certo non mancherebbero. Su De Ligt hanno messo gli occhi il Barcellona – che però ha problemi finanziari – il Paris Saint-Germain e diversi top club della Premier League inglese come il Chelsea ed il Manchester United. A partire da giugno, peraltro, si attiverà la clausola di rescissione da 150 milioni di euro che il suo agente Mino Raiola fece inserire al momento del trasferimento alla Juve.

Calciomercato, Ancelotti bussa alla Juve: scambio per De Ligt

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Defensa Central’, tuttavia, anche il Real Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica per De Ligt. Di più: il tecnico Carlo Ancelotti lo avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi per il pacchetto arretrato davanti a Fofana e Kounde. Il presidente Florentino Perez, tuttavia, è da sempre restio a investire cifre astronomiche per i difensori e starebbe meditando di proporre uno scambio alla Juventus con giocatori che non rientrano nel progetto dei blancos. Sul piatto ci sono i nomi dei vari Asensio, Hazard e Jovic: due di loro ed un conguaglio in denaro per far vacillare i bianconeri. Ma ad oggi per Agnelli l’olandese non è sul mercato.