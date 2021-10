Cristiano Ronaldo sotto attacco: “Lo bullizza mentalmente”

Dichiarazioni forti sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, accusa clamorosa al fuoriclasse portoghese

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, finora, non sta andando esattamente secondo le previsioni. 6 reti in 9 presenze totali per il portoghese nella sua seconda vita con la maglia dei ‘Red Devils’, ma la squadra sta facendo molta fatica in campionato.

La distanza dalla vetta è già importante, il recente 0-5 con il Liverpool ha messo nei guai Solskjaer che si gioca la panchina nelle prossime gare. E anche la stessa presenza di CR7 nella rosa è oggetto di diverse polemiche. Una presenza ingombrante, talmente tanto, secondo l’ex difensore dello United Paul Parker, da condizionare le prestazioni di un giocatore fondamentale nello scacchiere della squadra.

Cristiano Ronaldo e la ‘manipolazione’ mentale su un compagno: “Non gioca più come prima a causa sua”

Il giocatore che più avrebbe risentito dell’arrivo di Ronaldo sarebbe il connazionale Bruno Fernandes. A ‘Betfred’, Parker non usa mezzi termini spiega: “Penso sia stato manipolato dal ritorno di Ronaldo. La sua presenza lo bullizza mentalmente, non fa più quello che faceva prima. Nella gara contro il Leicester, non si è preso le sue responsabilità, delegandole a lui”.

Non solo. Secondo Parker “anche altri giocatori pensano di lasciare le loro responsabilità a Ronaldo. Bruno Fernandes non gioca più bene come era solito fare e si è lasciato influenzare molto”.