Serie A, Roma-Milan e le altre: gli arbitri dell’11esima giornata

L’AIA ha reso noti gli arbitri dell’11esima giornata di Serie A, che prevede il big match Roma-Milan domenica ma anche la sfida tra Atalanta e Lazio

La Serie A arriva alla sua 11esima giornata. Dopo il turno infrasettimanale di campionato, un’altra serie di partite fondamentali soprattutto per le big. Napoli e Milan vogliono continuare nella loro corsa quasi netta da nove vittorie e un pareggio, ma soprattutto i rossoneri dovranno vedersela ora contro Mourinho e la Roma.

Snodo fondamentale anche per l’Inter, che non può perdere più terreno contro l’Udinese, ma anche per la Juventus che dopo il brutto ko con il Sassuolo è obbligata a vincere in casa dell’Hellas Verona in forma e con in panchina un ex come Tudor. Scontro Champions molto importante anche per Atalanta e Lazio, che si sfideranno nell’anticipo di domani alle 15.

Serie A, gli arbitri dell’11 giornata: Roma-Milan a Maresca

L’AIA nel frattempo ha reso note le designazioni arbitrali per la giornata numero 11 del campionato di Serie A TIM 2021/22 che si disputerà sabato 30 e domenica 31 ottobre, con il Monday Night in chiusura. Per la supersfida Roma-Milan chiamato Maresca, con Mazzoleni al Var. Atalanta-Lazio sarà invece arbitrata da Marco Guida, Verona-Juventus da Marinelli (Valeri Var), Inter-Udinese da Sacchi (Di Paolo) e l’attesissimo derby Salernitana-Napoli da Fabbri (Var Banti). Di seguito le designazioni complete:

ATALANTA – LAZIO Sabato 30/10 h. 15.00

GUIDA

PRETI – DI VUOLO

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: BOTTEGONI

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 30/10 h. 18.00

MARINELLI

MARGANI – SCATRAGLI

IV: COSSO

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

TORINO – SAMPDORIA Sabato 30/10 h. 20.45

FOURNEAU

PERETTI – SECHI

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: RANGHETTI

INTER – UDINESE h. 12.30

SACCHI

VIVENZI – ROCCA

IV: PATERNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BRESMES

FIORENTINA – SPEZIA h. 15.00

GIUA

DI GIOIA – CAPALDO

IV: MERAVIGLIA

VAR: CHIFFI

AVAR: VOLPI

GENOA – VENEZIA h. 15.00

MARIANI

LOMBARDO – CECCONI

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00

MASSIMI

MACADDINO – MARCHI

IV: MARCHETTI

VAR: ORSATO

AVAR: DI IORIO

SALERNITANA – NAPOLI h. 18.00

FABBRI

TEGONI – VECCHI

IV: PEZZUTO

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO

ROMA – MILAN h. 20.45

MARESCA

CARBONE – LO CICERO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO

BOLOGNA – CAGLIARI Lunedì 01/11 h. 20.45

MASSA

GALETTO – CIPRESSA

IV: MIELE G.

VAR: IRRATI

AVAR: COSTANZO