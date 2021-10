Roma, sorride Mourinho: visita ok per Spinazzola, si avvicina il rientro

Leonardo Spinazzola si è sottoposto a Trigoria a una visita con il professore che lo aveva operato in estate dopo il brutto infortunio: la situazione

Il brutto infortunio che fermò Leonardo Spinazzola proprio nella fase migliore del suo sontuoso Europeo con la maglia della Nazionale, sta via via finendo del dimenticatoio. L’esterno della Roma si è sottoposto a Trigoria a una visita con il professore che lo operò proprio in estate al tendine d’Achille.

Il controllo era di routine ed era programmato da tempo, ed ha dato esito positivo, come sottolineato dall’Ansa. Buona notizia per Mourinho e per la Roma, con il rientro di Spinazzola che quindi si avvicina di un altro passettino e potrebbe essere già tra un mese. Tra fine novembre e inizio dicembre potrebbe essere già convocato.