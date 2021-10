Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha parlato delle attuale condizioni del suo assistito dopo la nota presente nel bilancio del club

Intervenuto ai microfoni dell’emittente danese ‘TV2’, Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha parlato delle attuale condizioni del giocatore dell’Inter in merito alla nota presente nel bilancio legata alla sua situazione: “La notizia è un annuncio della società per i suoi azionisti. Tutti hanno un valore contabile e Christian, essendo di proprietà dell’Inter, ha anch’egli tecnicamente un valore contabile. E’ una notizia che non ha niente a che fare con il ragazzo in sé. Eriksen sta bene, è in ottima forma e sta passando del tempo di grande qualità con la sua famiglia. Quando ci saranno novità verranno comunicate”.