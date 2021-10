Calciomercato Inter e Juventus, offerto il big a parametro zero: i dettagli

Calciomercato Inter e Juventus: occhi sempre puntati anche sulle occasioni a parametro zero. Offerto il big

L’Inter ha blindato ufficialmente Lautaro Martinez, la Juventus si appresta ad annunciare il rinnovo di Paulo Dybala. Sono solo le prime mosse delle due big in vista del calciomercato invernale. Di certo non le ultime.

Sono già diversi i nomi accostati a nerazzurri e bianconeri, alcuni anche in comune. Entrambe le società sono infatti attente anche alle possibili occasioni a parametro zero. Uno dei giocatori monitorati da Marotta e Cherubini è Corentin Tolisso, già accostato nelle scorse sessioni di mercato. Ecco le novità provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Inter e Juventus, Tolisso offerto al Real Madrid: la risposta dei ‘Blancos’

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. L’ex Lione è ormai ai margini e spesso fuori per infortunio: l’intenzione del club bavarese è quella di non rinnovare il contratto del 27enne. E Inter e Juve sono alla finestra.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, Tolisso sarebbe stato offerto al Real Madrid per la firma a parametro zero. Tuttavia, i ‘Blancos’ non sono interessati in quanto il grande obiettivo a centrocampo è Paul Pogba. Anche l’ex Juventus è in scadenza e fa gola ai top club europei, Real compreso. Possibile via libera, dunque, per Marotta e Cherubini sul fronte Tolisso.