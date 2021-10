Calciomercato Inter, blitz e incontro immediato: Juventus ko

L’Inter tenta il colpo a effetto sul calciomercato. Incontro con i nerazzurri per il gioiello: la Juventus ora si allontana

L’Inter è sempre attenta al futuro dei migliori talenti in circolazione sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono a caccia di profili futuribili e dalle grandi qualità: affari che in futuro potranno rendersi molto utili in prospettiva.

Impossibile, in tal senso, non menzionare Karim Adeyemi. L’attaccante del Salisburgo, classe 2002, impressiona mezza Europa per qualità tecniche e fiuto del gol. Un profilo che lascia a bocca aperta e per cui ora diversi club sono pronti ad affondare il colpo. Se n’è parlato tanto in ottica Juventus, con i bianconeri in prima fila per rinforzare il loro attacco. Ora, però, uno scenario a sorpresa potrebbe presto prendere il sopravvento. Dalla Germania, almeno, ne sono sicuri.

LEGGI ANCHE >>> Primi problemi tra Allegri e la Juventus, spunta il clamoroso retroscena!

Calciomercato Inter, affondo per Adeyemi: la Juventus si allontana

Secondo quanto riporta ‘Sport1’, infatti, il super talento del Salisburgo sarebbe stato oggetto di un incontro tra il club nerazzurro proprio nella giornata di ieri. L’Inter tenta, quindi, di mettere la freccia per l’attaccante, anche a discapito della Juventus che da tempo insegue il calciatore. Su Adeyemi è forte anche l’interesse di Real e Atletico Madrid, ma anche PSG. In Germania, l’attenzione è massima da parte di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Gli scenari sono vivi e c’è ancora diverso tempo per decidere il futuro del ragazzo: il Salisburgo, infatti, vorrebbe cederlo solo a fine stagione.