Napoli-Bologna, probabili formazioni: tre cambi per Spalletti

Napoli-Bologna, stasera in campo il posticipo del turno infrasettimanale: azzurri a caccia del Milan, Spalletti sostituisce tre big.

Il turno infrasettimanale di Serie A si concluderà questa sera con il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Bologna. Azzurri chiamati per rispondere al Milan e agganciarlo nuovamente in testa.

La squadra di Spalletti vuole riprendere il filo di vittorie interrotto dal pareggio con la Roma, il primo del campionato, ma di fronte si troverà una squadra rossoblù che proprio contro il Milan ha lottato strenuamente. Da 0-2 a 2-2 in dieci uomini e il pareggio quasi difeso fino al termine in nove. Gara da non sottovalutare per i partenopei, il tecnico effettuerà comunque qualche rotazione rispetto all’undici iniziale di domenica.

Napoli-Bologna, probabili formazioni: Insigne parte dalla panchina, Barrow-Orsolini per Mihajlovic

Dovrebbero infatti riposare in un primo momento Fabian Ruiz, Politano e Insigne. In preallarme Demme e Lozano, mentre il capitano, che per la prima volta si riposerà, dovrebbe lasciare il posto sulla sinistra a Elmas. Il Bologna dal canto suo deve fare a meno di Arnautovic, con Barrow che dovrebbe giostrare da prima punta e Orsolini alle sue spalle.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini.