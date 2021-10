Calciomercato, Inter scatenata | E’ tutto fatto: doppio accordo e firma

Inter protagonista anche fuori dal campo. E’ tutto fatto per le firme di due big

Dopo la convincente vittoria con l’Empoli che le permette di tornare a – 7 dal Milan capolista, l’Inter blinda due dei suoi big. Anzi, meglio dire dei titolarissimi di Simone Inzaghi, ieri in tribuna al ‘Castellani’ causa squalifica.

Parliamo di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il primo ha trovato l’accordo per il rinnovo, il secondo – come riporta l’argentino ‘Tyc Sports’ – ha finalmente messo la firma sul prolungamento fino a giugno 2026 senza clausola risolutiva.

🚨Lautaro Martínez ya firmó su nuevo contrato con Inter y será oficializado en los próximos días.

*️⃣Extiende hasta junio de 2026 y no tiene cláusula de rescisión. #tratohecho 🔵⚫ — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 28, 2021

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, i retroscena sull’addio di Lukaku: “Affare fatto alla quinta offerta”

Calciomercato Inter, ‘blindati’ Barella e Lautaro: i dettagli

“Giornata importante in casa Inter per la questione rinnovi: sia Lautaro Martinez che Nicolò Barella hanno trovato l’accordo totale con il club – ha scritto il collega di ‘Telelombardia’, Alfio Musmarra, sul suo profilo Instagram – Entrambi avranno un corposo adeguamento che gli consentirà di andare a guadagnare una cifra che aumenterà nel corso degli anni. Barella partirà da 4 milioni per i primi due anni e salirà fino a sei rimanenti anni di contratto. Discorso simile per Lautaro che guadagnerà poco più di Barella bonus compresi. Questo non vuol ovviamente dire che a Giugno siano incedibili. Ma questo è un altro discorso”.