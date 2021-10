Var, c’è la nuova svolta: in arrivo il ‘challenge’ per le panchine

Nuove polemiche sull’utilizzo del Var e arriva la risposta da parte dell’IFAB: possibile la sperimentazione della chiamata a richiesta.

L’ultimo fine settimana di Serie A ha generato ulteriori polemiche dal punto di vista arbitrale, soprattutto per quanto riguarda i big match Roma-Napoli e Inter-Juventus.

All’Olimpico, il Var non ha richiamato Massa per il contatto tra Vina e Anguissa, mentre invece sono andate diversamente le cose a San Siro. Mariani ha rivisto al monitor il contatto tra Dumfries e Alex Sandro e ha cambiato la sua decisione. Proseguono le discussioni sull’applicazione del protocollo, mentre cresce il partito di coloro che vorrebbero anche nel calcio, come in altri sport, l’introduzione del ‘Challenge’, cioè la chiamata a richiesta da parte delle panchine.

Var, challenge già sperimentato nel Futsal: ecco quando nel calcio a 11

Un’introduzione che, dopo la sperimentazione ai Mondiali di Futsal in Lituania, si avvicina anche per il calcio a 11. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la novità potrebbe essere discussa a marzo 2022, in occasione dell’Annual General Meeting dell’IFAB, l’ente che vaglia le modifiche regolamentari calcistiche.

L’idea potrebbe essere far partire la sperimentazione in tornei giovanili o in qualche campionato europeo. Le squadre beneficerebbero di una chiamata per tempo, mantenendo il diritto in caso di decisione ‘vinta’ e quindi favorevole.