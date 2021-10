Serie A | Inter avanti con i difensori, vittoria per le romane

Serie A, l’Inter corsara ad Empoli vince con D’Ambrosio e Dimarco, successi sofferti anche per Lazio e Roma

Finiscono con tre vittorie per le big i tre match delle 20.45 di questo turno infrasettimanale di Serie A. L’Inter è corsara ad Empoli e vince grazie ai gol dei difensori. Una rete per tempo, firmate rispettivamente da D’Ambrosio e Dimarco.

Per i nerazzurri anche una rete annullata per via di un fallo di mano di Gagliardini. Toscani in dieci per un rosso rifilato a Ricci a causa di un brutto fallo su Barella. Più sofferta la vittoria delle due romane. Alla Lazio basta una rete di Pedro nella ripresa per avere la meglio su una coriacea Fiorentina, mentre la Roma vince in rimonta sul Cagliari. I sardi passano con Pavoletti che sciupa poi il possibile raddoppio. Le reti giallorosse arrivano entrambe da calcio piazzato. La prima grazie ad un colpo di testa vincente di Ibanez, la seconda con una splendida punizione di Pellegrini.

EMPOLI-INTER 0-2: D’Ambrosio 34′, Dimarco 66′

CAGLIARI-ROMA 1-2: Pavoletti (C) 52′, Ibanez (R) 71′, Pellegrini (R) 78′

LAZIO-FIORENTINA 1-0: Pedro 52′

CLASSIFICA:

Milan 28 punti; Napoli* 25; Inter 21; Roma 19; Atalanta 18; Lazio 17; Juventus e Fiorentina 15; Sassuolo 14; Verona, Bologna* e Empoli 12; Torino e Udinese 11; Sampdoria 9; Venezia e Spezia 8; Genoa e Salernitana 7; Cagliari 6.

*una partita in più