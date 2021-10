Prove di ‘pace’ tra Sarri e Luis Alberto | Il giudizio del tecnico

Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara tra Lazio e Fiorentina che ha visto vincere la squadra biancoceleste con un gol di Pedro

Riscatto dei capitolini dopo la disfatta di Verona ed è da qui che parte il tecnico toscano nel suo intervento a ‘DAZN’: “E’ stata la più bella partita della stagione, migliore anche quelle delle vittorie con Roma e Inter. Il livello di nervosismo poteva essere alto e questo ha portato ad avere più applicazione e meno coraggio. Il gol ci ha fatto giocare più liberi, oggi la scelta comunque era di giocare con molto palleggio: era un rischio calcolato. Milinkovic ha fatto bene, Luis Alberto ha fatto una grande partita con dinamismo e determinazione”.

Lazio-Fiorentina, Sarri esalta Cataldi: “Fondamentale in questo momento”

CATALDI ‘AIUTA’ LUIS ALBERTO – “Sì. Danilo a livello dinamismo è un ragazzo straordinario e può diventarlo anche a livello tecnico. Lucas Leiva è più bravo in fase difensivo, Cataldi è più aggressivo. Per noi Danilo è fondamentale in questo momento. E’ già un giocatore importante, sta migliorando e se continua così diventerà un giocatore importante per noi e per tutto il calcio italiano”.