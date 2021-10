“Ha rotto”: la vittoria non basta, la decisione di Inzaghi scatena le critiche

Simone Inzaghi nel mirino nonostante la vittoria dell’Inter sul campo dell’Empoli: una decisione non va giù al calciatore e ai tifosi

Piacevole sorpresa per l’Inter nella vittoria sul campo dell’Empoli. Schierato titolare da Simone Inzaghi, Alexis Sanchez ha fornito una prestazione positivo, fornendo anche l’assist per il gol del vantaggio di D’Ambrosio.

Dopo un inizio in sordina, l’attaccante cileno è cresciuto, acquisendo fiducia con il passare dei minuti fino a diventare, almeno per i tifosi nerazzurri, uno dei migliori in campo. Così quando Inzaghi nel secondo tempo lo ha richiamato fuori per far spazio a Correa non tutti hanno apprezzato la sostituzione. Lo stesso calciatore ha abbandonato il terreno di gioco ripetendo a sé e anche ai compagni in panchina “potevo giocare ancora”, scambiando comunque un gesto di saluto con Inzaghi.

Lautaro e non Sanchez: i tifosi criticano Inzaghi

Contrari al cambio anche i tifosi che sui social hanno definito un errore la scelta fatto dal tecnico nerazzurro: “Ma che toglie Sanchez?” scrive un utente, al quale si affianca un altro che indica il vero calciatore da sostituire Lautaro Martinez.

Ecco alcuni dei tweet su Sanchez:

Inzaghi ha rotto con sta cosa di sostituire gli ammoniti

Sanchez era uno dei migliori in campo e lo sostituisce… mah#empoliinter — Agostino Cannella Campioni d'Italia 1️⃣9️⃣🏆🖤💙 (@AgoCannella) October 27, 2021

Ma Inzaghi non può tipo obbligare Sanchez a giocare a massimo due tocchi? Glielo mettiamo nel contratto, ogni volta che li supera 10k di multa — Dalberto Carlos (@dalbertocarlos_) October 27, 2021