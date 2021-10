DIRETTA Serie A, Udinese-Verona | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Gotti e il Verona di Tudor in tempo reale

L’Udinese e il Verona si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i bianconeri di Gotti, reduci da tre pareggi consecutivi, vanno a caccia di un successo per operare il sorpasso in classifica sui veneti. Dall’altro i gialloblu dell’ex Tudor vogliono centrare la prima vittoria in trasferta della stagione per mantenere a distanza di sicurezza il terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto, Beto. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

