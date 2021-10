DIRETTA Serie A, Sampdoria-Atalanta | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di D’Aversa e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita alla Sampdoria in una gara del turno infrasettimanale valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Ai nerazzurri dello squalificato Gasperini serve una vittoria per riprendere la corsa ai posti Champions dopo il mezzo passo falso casalingo contro l’Udinese. Ma i blucerchiati di D’Aversa vanno a caccia del secondo successo di fila dopo quello nel derby con lo Spezia per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Ferraris’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-ATALANTA

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Candreva, Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)

CLASSIFICA: