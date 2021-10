DIRETTA Serie A, Juventus-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

La Juventus ospita il Sassuolo in una gara del turno infrasettimanale valida per il decimo turno del campionato di Serie A.

Reduci dal pareggio in extremis contro l’Inter, i bianconeri di Allegri puntano a tornare subito alla vittoria per restare agganciati al gruppo delle inseguitrici e proseguire la rimonta scudetto. I neroverdi di Dionisi, invece, vogliono dare seguito al successo ottenuto sul Venezia per allontanarsi in modo importante dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayahn, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel. All. Dionisi

