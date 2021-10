Calciomercato Juventus, spiraglio per Vlahovic: il ‘compromesso’ viola

Calciomercato Juventus, i bianconeri osservano la situazione di Vlahovic: la Fiorentina apre a una formula agevolata per la cessione

Il campionato entra nel vivo, ma oltre alle faccende di campo tengono banco anche quelle di calciomercato. In Serie A, diversi protagonisti alle prese con i rumours sul proprio futuro, in particolare Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, come noto, ha rifiutato la proposta di rinnovo della Fiorentina e, con il contratto in scadenza nel 2023, è uno dei pezzi pregiati che saranno di certo più in mostra nelle prossime sessioni di trattative. A lui pensano club di Premier League come Liverpool, Manchester City, Tottenham, ma anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina abbassa le pretese per Vlahovic

I bianconeri partono svantaggiati in una eventuale asta al rialzo, ma da Firenze arriva uno spiraglio che potrebbe rimetterli in corsa. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Commisso starebbe riflettendo sulle prospettive di vendita del giocatore. A gennaio, sarà difficile continuare a chiedere cifre intorno ai 70 milioni.

Così, per agevolare la cessione, il numero uno viola potrebbe anche ‘accontentarsi’ di una cifra sui 60 milioni di euro, magari anche da raggiungere non con la sola parte fissa ma tramite alcuni bonus. Anche in questo caso, difficile pensare che la Juventus a gennaio possa intervenire, ma se nessuno in inverno dovesse farsi avanti sarebbero condizioni praticabili in estate per i bianconeri. Anzi, a fine stagione il prezzo potrebbe ulteriormente scendere.