Calciomercato Juventus, annuncio in vista per Dybala: c’è la data

Calciomercato Juventus, siamo alla svolta per il futuro di Paulo Dybala: ecco quando potrebbe arrivare l’annuncio sull’argentino

Il gol su rigore, domenica sera, è valso alla Juventus un preziosissimo pareggio contro l’Inter. Paulo Dybala ha lanciato un segnale chiarissimo sulle sue intenzioni di riprendersi un ruolo da protagonista in bianconero.

In generale, il suo ingresso ha dato una scossa alla squadra di Allegri e non è un mistero che da lui passino moltissime delle ambizioni dei piemontesi. L’ennesimo infortunio lo ha rallentato, ora l’ambiente juventino spera che non ci siano più inciampi. Stasera, contro il Sassuolo, una chance per una nuova maglia da titolare. E le buone notizie della settimana potrebbero non essere finite qui.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: ufficialità forse già in settimana

Siamo ormai sul rettilineo conclusivo infatti per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Qualche settimana fa, dopo un lungo tira e molla, è stata trovata l’intesa con il suo agente Antun, che è atteso nuovamente in Italia per limare gli ultimissimi dettagli.

L’annuncio dell’attesissimo rinnovo da parte del presidente Andrea Agnelli potrebbe così esserci venerdì, in occasione dell’assemblea degli azionisti della Juventus. Dalla ‘Joya’ si riparte, per costruire un nuovo ciclo vincente.