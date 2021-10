Cagliari-Roma, Mazzarri è una furia: “Errori arbitrali evidenti”

Cagliari-Roma, il tecnico rossoblù Mazzarri furioso nel dopo partita per la sconfitta contro i giallorossi

“Sono orgoglioso dei giocatori, credo per la prima volta di aver visto un accenno di come voglio la squadra io. Faccio un applauso ai ragazzi, anche perché mancavano sei titolari. Mi spiace aver ottenuto un pari per errori arbitrali abbastanza evidenti”. Così Walter Mazzarri alla fine del match perso dal suo Cagliari per 1-2 contro la Roma.

Il tecnico toscano è una furia ai microfoni di ‘Dazn’. “Spiace aver preso due gol da calcio piazzato di cui uno non c’era. Prima era fallo di Zaniolo su Lykogiannis e poi lo stesso Lykogiannis prende la palla. Mi domando come mai il Var non sia intervenuto. E perché non sia stato visto l’episodio tra Pavoletti e Mancini in area. Come è stato rivisto il rigore per la Fiorentina si poteva vedere questo, perché Mancini spinge Pavoletti e poi finge di cadere. Gli errori ci possono stare, sbagliano gli arbitri così come sbagliamo tutti, ma il Var ha sbagliato a non intervenire” ha dichiarato.

Il tecnico è comunque soddisfatto della prova dei suoi: “Avevamo sei assenti, sono molto contento della prova dei ragazzi. Mi spiace perché non meritavamo di perdere. Se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi”.