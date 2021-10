Sono finite Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana, sfide valevoli per la decima giornata del campionato di Serie A

Sono finite le prime due partite del turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie A. Finito in parità il derby ligure tra Spezia e Genoa. Gli uomini di Thiago Motta vanno avanti grazie all’autorete di Sirigu e poi sprecano tante occasioni per ammazzare la partita.

Il ‘Grifone’ resta così vivo e a cinque dal termine fa 1-1 con il rigore di Criscito concesso dopo il fallo di Provedel in uscita su Caicedo. Ballardini evita un altro ko, Motta si mangia le mani.

SPEZIA-GENOA 1-1

66′ Aut.Sirigu, 85′ rig.Criscito (G)

Successo pesante, invece, per la Salernitana in casa del Venezia, rimasto in dieci negli ultimi venticinque minuti per via del discusso rosso ad Ampadu. Un’espulsione pesante, si era sull’1-1 – Bonazzoli aveva risposto ad Aramu – che permette a una volitiva Salernitana quasi di affossare i lagunari nella propria area di rigore. Il gol dei tre punti, i primi di Colantuono sulla panchina granata, arriva però solo a uno dal termine: la firma è di Schiavone dopo l’uscita maldestra di Romero.

VENEZIA-SALERNITANA 1-2

14′ Aramu (V), 61′ Bonazzoli, 94′ Schiavone (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 25 punti; Inter 18; Roma 16; Atalanta, Juventus e Fiorentina 15; Lazio 14; Bologna e Empoli 12; Verona, Torino e Sassuolo 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia* e Spezia* 8; Genoa* e Salernitana* 7; Cagliari 6.

*una partita in più