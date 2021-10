Serie A, Milan-Torino 1-0: il Diavolo decolla con Giroud

Serie A, Milan-Torino 1-0: ai rossoneri basta un gol di Giroud per confermarsi in vetta, sesta vittoria di fila per Pioli.

Il Milan, per almeno 48 ore, si issa da solo al comando della classifica. I rossoneri battono 1-0 il Torino grazie ad un gol di Giroud in avvio di gara, resistendo poi agli assalti dei granata. Prova non brillante degli uomini di Pioli, ma tanto basta per il momentaneo +3 sul Napoli.

Il Torino approccia la gara con personalità, provando ad aggredire alto e palleggiando bene. Alla prima occasione però passa il Milan: sponda di Krunic su corner e tap in facile facile di Giroud. La partita si mette tatticamente come vuole il Diavolo, che copre gli spazi e può provare a scatenarsi in contropiede. Il Torino attacca ma non riesce a sfondare, nemmeno il Milan è però efficace in ripartenza. Poche se non nulle le occasioni da gol e il copione rimane invariato nella ripresa, dove però i granata fanno qualcosa in più. Belotti spreca una buona occasione in avvio di secondo tempo, nel finale sono due e clamorose le occasioni per il pareggio. Sanabria tutto solo spara su Tatarusanu, Praet è sfortunato nel trovare una deviazione di Tomori e poi la traversa. Risultato ingeneroso per un buon Toro, ma i tre punti sono del Milan.

MILAN-TORINO 1-0 – 14′ Giroud

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* 28 punti; Napoli 25 punti; Inter 18; Roma 16; Atalanta, Juventus e Fiorentina 15; Lazio 14; Bologna e Empoli 12; Verona, Torino* e Sassuolo 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia* e Spezia* 8; Genoa* e Salernitana* 7; Cagliari 6.

*una partita in più