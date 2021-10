Monza, Stroppa sfida Brocchi e lancia Vignato: “Merita di giocare”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, alla vigilia del match del campionato di Serie B contro il Vicenza

Giovanni Stroppa chiede continuità di risultati al suo Monza, dopo il soffertissimo ma fondamentale successo contro il Cittadella. Le parole in conferenza stampa del tecnico die brianzoli alla vigilia della trasferta di campionato con il Vicenza del pericolante Brocchi, peraltro ex della contesa.

BROCCHI E VICENZA – “Rinnovo i complimenti a Brocchi, ha fatto un ottimo lavoro qui a Monza. Lo scorso anno per tanti è stata una delusione, ma è stato un campionato positivo. Domani sarà una gara complicata, sarà difficilissima a livello ambientale. L’ultimo risultato del Vicenza è un po’ bugiardo: non dobbiamo concedere episodi gratuiti e fare errori”.

INFORTUNI – “Non è facile assemblare la squadra e dare un’identità con tutti questi infortuni. Abbiamo avuto tanti uomini importanti fuori, Mota e Ciurria ad esempio hanno anche saltato la preparazione. Non voglio prendere giustificazioni ma queste situazione è stata penalizzante per noi”.

CRESCITA – “Conosco soltanto un percorso che è quello del lavoro, bisogna perseverare all’infinito e crescere partita dopo partita. Le mie squadre hanno sempre segnato tanto e dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Dobbiamo tirare fuori il carattere, è quello che fa la differenza in certe gare. Nel primo tempo di sabato, ad esempio, non abbiamo praticamente giocato”.

PRESSIONI – “Sono cosciente che le aspettative sono alte, per certi giocatori che vengono da altre squadre non è facile all’inizio gestire certe pressioni. Ma ho a disposizione una squadra di qualità e devono far vedere in campo le cose che sanno fare. Bisogna dimostrare di meritare questa maglia: devono farsi scivolare di dosso certe responsabilità”

SALTO DI QUALITA’ – “Dobbiamo iniziare a fare risultato pieno pure fuori casa, abbiamo perso tanti punti preziosi finora. Le grandi squadre vincono anche partite sporche, come quelle contro il Cittadella nel recupero. Solo così potremo fare il definitivo salto di qualità”.

GERARCHIE – “Finora, viste anche le assenze, c’è stato spazio per tutti. Poi c’è chi ha fatto bene e chi un po’ meno. Le gerarchie se le conquistano loro sul campo. Machin ad esempio ha dato un apporto importante entrando a gara in corso, mentre per D’Alessandro mi auguro che sia determinante. Gytkajer non attraversa un bel momento: oggi ho provato Valoti da falso nueve (l’ex Spal però è acciaccato e in forte dubbio, ndr) e anche Vignato può ricoprire quelle mansioni”.

ROULETTE B – “Il campionato di Serie B è storicamente sempre molto difficile, non c’è la possibilità di fare un pronostico. Tutte le squadre sono attrezzate e preparate, non solo le cosiddette big. Tutte giocano per fare la partita e vincere. Ogni partita è complicata: bisogna sempre alzare il livello, tenere le antenne dritte sotto tutti i punti di vista”.

Vicenza-Monza: Stroppa lancia il baby Vignato, out Pirola

Stroppa ha anche risposto alle domande dell’inviato di Calciomercato.it: “Vignato dal primo minuto? Ho voglia di farlo giocare, lo merita e ha dimostrato di saperci stare bene in questo gruppo. Mi è piaciuto sabato quando è entrato e anche contro il Pordenone. Devo soltanto capire se può esserci utile a gara in corso o se devo buttarlo subito nella mischia. Le condizioni di Pirola? La partita è troppo ravvicinata, ha bisogno di ulteriori controlli. Oggi farà un’altra Tac e domani non sarà disponibile”.