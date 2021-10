Follia Simeone: Joao Felix più conguaglio per il bomber della A

L’Atletico Madrid pronto a fare follie per un attaccante della Serie A: offerta Joao Felix più trenta milioni

Diego Simeone punta l’attaccante della Serie A ed è pronto a tutto per ottenerlo. Nell’Atletico Madrid Joao Felix non sta rendendo per la cifra spesa ed allora il Cholo è pronto a sacrificarlo pur di mettere le mani sul bomber con il profilo perfetto per il suo gioco.

A scriverlo è ‘diariogol.com’ che racconta della folle offerta che sarebbe pronta a partire da Madrid, direzione Italia. Il calciatore sul quale ha messo gli occhi l’Atletico è Victor Osimhen: dopo un anno di ambientamento, caratterizzato anche dalle numerose assenze per infortunio, l’attaccante nigeriano ha conquistato Napoli. Gol e la capacità di tenere costantemente in apprensione le difese avversarie sono le caratteristiche che lo stanno portando ad essere considerato tra i migliori della Serie A.

Calciomercato Napoli, Joao Felix e soldi per Osimhen

La pensa così anche Simeone che, come riferisce il portale spagnolo, ha individuato in Osimhen il calciatore adatto al suo gioco. Così da Madrid sarebbe pronta a partire un’offerta che l’Atletico considera irrifiutabile. Si parla del cartellino di Joao Felix, acquistato dai Colchoneros per 120 milioni di euro, più un conguaglio da trenta milioni. Un affare faraonico che – scrive ‘diariogol.com’- accontenterebbe tutte le parti in causa.