In Spagna non lo vogliono più | Scambio ‘folle’ con la Juventus

Ha deluso le enormi aspettative e ora la big spagnola può metterlo sul calciomercato. Torna di moda la pista Juventus e uno scambio decisamente folle

Doveva essere una delle ‘stelle’ del nuovo corso del Barcellona, invece fin qui per una serie di motivi ha profondamente deluso le enormi aspettative. Per questo, stando a ‘Don Balon’, può essere messo presto in discussione. Tradotto: sul calciomercato.

Un Barcellona ormai in perenne crisi, ieri sconfitto dal Real Madrid nel ‘Clasico’, può dunque lasciar partire quello che comunque rimane uno dei suoi migliori giocatori. Il nome, che fa il portale spagnolo, è quello di Frenkie de Jong. Il profilo perfetto, per caratteristiche tecniche e tattiche, per la Juventus di Massimiliano Allegri. A dirla tutta, l’ex Ajax è proprio il giocatore che manca ai bianconeri, che occorrerebbe per dare maggiore qualità e ordine alla manovra.

Calciomercato Juventus, de Ligt per de Jong: uno scambio clamoroso ma impossibile

A ‘consigliare’ de Jong alla Juventus può essere il suo connazionale nonché grande amico (hanno giocato insieme all’Ajax e giocano insieme in Nazionale) Matthijs de Ligt. Ma lo stesso centrale classe ’99, paradossalmente, potrebbe essere la richiesta del Barça come contropartita per appunto il numero 21, ricordiamo pagato sui 90 milioni di euro e con ingaggio di 10 milioni a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2026. De Jong per de Ligt, con l’agente di quest’ultimo, Raiola, che ha detto “può lasciare Torino a fine stagione”, sarebbe un do ut des che avrebbe del clamoroso ma che oggi ha pressoché zero possibilità di andare in porto.