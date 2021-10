Calciomercato, Chiesa al ribasso: l’accordo che fa tremare la Juve

Federico Chiesa rappresenta un uomo su cui la Juventus punta forte, sul calciomercato e sul campo. Le cifre e i dettagli del contratto dell’esterno

È stato uno degli uomini più rappresentativi dell’Italia a Euro 2020, Federico Chiesa ora è pronto a prendersi la Juventus. Si è rivelato già in diverse occasioni uomo fondamentale per i bianconeri, capace di spaccare le partite e realizzare gol essenziali.

Massimiliano Allegri lo sta ancora gestendo a seconda delle sue necessità, ma la Juventus ha sicuramente tutta l’intenzione di puntarci per il presente e per il futuro. I bianconeri hanno fatto un investimento importante per il calciatore. Il trasferimento dalla Fiorentina è arrivato per 10 milioni per il prestito biennale e 40 per il diritto di riscatto. Pronto a diventare obbligo al verificarsi di una serie di condizioni facilmente realizzabili. Come riporta ‘TuttoSport’, inoltre, l’ingaggio di Chiesa è sui 5 milioni di euro ed è pronto un contratto con i bianconeri fino al 2025. Le cifre non sono da top assoluto e ciò lascia uno spiraglio alle maggiori big in circolazione.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa come Pirlo: “E’ come sputare in faccia al calcio!”

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino delle big: tripla pista

Il futuro di Chiesa, lo ribadiamo, nelle intenzioni della Juventus è comunque bianconero. L’esterno d’attacco, però, resta molto ambito dalle maggiori big di livello internazionale. Il Chelsea è da tempo interessato al ragazzo e potrebbe effettuare un nuovo tentativo. Su di lui c’è anche il Manchester United e infine il Bayern Monaco, molto attratto dal suo profilo. Il PSG, invece, sembra aver fatto dietrofront per il calciatore, vista l’abbondanza offensiva per Pochettino. Tutte piste da tenere in considerazione per un gioiello che ora piace proprio a tutti.