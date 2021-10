Massimo Moratti ha parlato di Inter-Juventus, big match di ieri sera finitro tra le polemiche dopo il rigore assegnati ai bianconeri

Massimo Moratti ha commentato il big match di ieri tra Inter e Juventus. Chiaro il suo messaggio sul penalty assegnato ai bianconeri:”Rigorino? Non so se definirlo rigorino, certamente quella situazione ha un po’ rovinato la partita dal punto di vista del tifoso. Mi è sembrata una soluzione contro quello che è il sentimento della gente quando si affronta una partita del genere – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Anche in Bologna-Milan c’è stata severità in mezzo al campo. Il rigore di ieri ha cambiato totalmente la partita. Io l’ho rivisto un paio di volte alla tv e non mi è sembrato un qualcosa che obbligasse a intervenire. Abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera”.

L’analisi di Moratti su Inter-Juventus e le prospettive nerazzurre

Moratti ha proseguito la sua disamina: “Penso che l’Inter quest’anno sia molto diversa dall’anno scorso. Gioca bene ma non ha ancora fiducia in se stessa come quella dell’anno scorso. Il fatto che ci siano tanti punti di distanza dalle prime fa capire che non sarà facile vincere lo scudetto. Inzaghi o Conte? Conte ha dimostrato di saper vincere, Inzaghi si è preso una grossa responsabilità. Dzeko è un giocatore di estrema classe, l’Inter ha tutti i mezzi. Ieri si è visto che la Juventus non è in un momento ottimo”.

MOURINHO – “Una sberla come quella che ha preso giovedì non se la poteva aspettare nessuno. Lui è rimasto esterrefatto, ma ieri si è rifatto con una bellissima partita”.