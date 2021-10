Calciomercato, ennesima sconfitta: esonero UFFICIALE

Calciomercato, scatta l’esonero dopo l’ennesima sconfitta. L’allenatore lascia la panchina dopo alcune settimane terribili sotto il profilo dei risultati

Il calcio, e di conseguenza il calciomercato, sono fatti di grandi scelte, sorprese e trionfi. Ma talvolta, e fa parte del gioco, arrivano anche sconfitte ed esoneri pesanti da digerire.

E questa volta è andata proprio in quest’ultimo modo. A saltare, però, non è una panchina del nostro campionato, la Serie A, ma comunque il ribaltone riguarda una piazza prestigiosa del calcio europeo. Stiamo parlando del Wolfsburg: Mark van Bommel, infatti, non è più l’allenatore del club tedesco. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, in cui la dirigenza ha comunicato la decisione. Su Twitter si può leggere: “Collaborazione conclusa, il VfL Wolfsburg si è separato dall’allenatore van Bommel con effetto immediato“.

Calciomercato, ufficiale l’esonero di van Bommel: score terribile

La classifica e i recenti risultati non fanno certamente pensare che la decisione sia arrivata all’improvviso. Fatale è stata la sconfitta in casa contro il Friburgo di sabato: uno 0-2 decisivo e senza attenuanti che ha relegato il Wolfsburg al nono posto in classifica. Con van Bommel la squadra ha segnato pochissimo (solo 9 gol), attestandosi tra i peggiori attacchi di tutta la Bundesliga. Quella di sabato è stata inoltre la quarta sconfitta consecutiva: la goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidentemente, per la dirigenza del club tedesco.