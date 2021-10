Scambio a sorpresa: svolta Juventus per l’attaccante

La dirigenza della Juventus è già al lavoro per l’attacco del futuro: la nuova ipotesi di scambio. Tutti i dettagli

La Juventus si prepara a tornare protagonista anche sul calciomercato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Come noto, infatti, il club bianconero è alla ricerca di un nuovo bomber al quale affidare l’attacco del futuro.

In cima alla lista della dirigenza bianconera ci sono Dusan Vlahovic e Mauro Icardi, già cercato con insistenza negli ultimi giorni della sessione estiva. Cherubini dovrà inoltre risolvere definitivamente il rebus Morata: l’attaccante spagnolo è ancora in prestito dall’Atletico Madrid e a fine stagione potrà essere riscattato per 35 milioni di euro. Come raccontato da Calciomercato.it, il futuro del centravanti è ancora in bilico e la Juventus non si farà condizionare dai 20 milioni già spesi per i due anni di prestito. Ecco la nuova ipotesi di scambio.

Calciomercato Juventus, scambio per il riscatto di Morata: tutti i dettagli

Come riportato da ‘Calciomercatoweb.it‘, la Juventus potrebbe coprire i 35 milioni di euro del riscatto di Morata attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Si tratta di Weston McKennie: il centrocampista americano non ha convinto Allegri ed è già dalla scorsa estate sulla lista dei cedibili in casa bianconera.

La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La Juve potrebbe così offrire il cartellino dell’ex Schalke 04 per riscattare lo spagnolo senza un esborso cash, per poi poter così dare l’assalto a Vlahovic o Icardi. Tuttavia, l’Atletico Madrid preferirebbe un pagamento cash. Staremo a vedere.