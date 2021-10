Doppio striscione della Curva Sud. I tifosi giallorossi, prima del calcio d’inizio del match tra la Roma e il Napoli, rispondono alla società e salutano così Spalletti

Dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo/Glimt, la Roma in questi giorni stava valutando la possibilità di risarcire il biglietto ai tifosi giallorossi – 395 – arrivati fino in Norvegia, al Polo Nord.

Ebbene oggi, contro il Napoli a pochi secondi dal fischio d’inizio, è arrivata prontissima la risposta, o comunque l’avvertimento ai Friedkin. “Non ha prezzo il nostro amore, il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione”, c’è scritto sullo striscione apparso in Curva Sud. Non solo, perché i tifosi giallorossi – che oggi hanno fatto registrare il sold out all’Olimpico – hanno riservato un’accoglienza ‘speciale’ anche per Luciano Spalletti. “Piccolo uomo rieccoti qua, degno rappresentante della tua nuova società”, un altro striscione esposto invece fuori dallo stadio che fa riferimento ovviamente all’ormai nota vicenda Totti e alla definizione che Ilary Blasi diede dell’allora allenatore della Roma in una intervista.