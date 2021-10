Roma-Napoli, probabili formazioni: Mourinho e Spalletti con i ‘titolarissimi’

Roma-Napoli all’Olimpico alle ore 18, le probabili scelte di formazione di giallorossi e azzurri: entrambi i tecnici puntano sull’undici base

Giù la maschera, oggi si svela la fondatezza delle ambizioni Champions e scudetto. Alle 18, all’Olimpico, Roma-Napoli può dare indicazioni molto chiare sulle prospettive in campionato di giallorossi e partenopei.

La Roma arriva alla sfida reduce dal ko con la Juventus a Torino e soprattutto dalla batosta in Conference League con il Bodo Glimt. Il Napoli invece con il vento in poppa di otto vittorie su otto finora in campionato e con il rilancio anche in Europa League grazie al 3-0 sul Legia Varsavia. Rispetto agli impegni in settimana, le due formazioni cambiano volto e tornano per così dire all’antico.

Roma-Napoli, le probabili formazioni: Mourinho rilancia Zaniolo

Dopo il rovescio in Norvegia, Mourinho ripropone tutti i titolari lasciati a riposo e anticipa che alcuni dei protagonisti di giovedì finiranno in tribuna. Dunque, ritorno della formazione tipo, compreso Zaniolo che ha recuperato dal problema fisico patito la settimana scorsa e si schiererà nel tridente alle spalle di Abraham con Mkhitaryan e Pellegrini.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho su Roma-Napoli: “C’è bisogno di mercato! Vedrete che panchina domani”

Anche il Napoli ripropone la formazione ‘titolare’, con il ritorno dal primo minuto dei vari Ospina, Rrahmani, Mario Rui, Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen. Politano in vantaggio su Lozano sulla destra.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti