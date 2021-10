Le dichiarazioni di José Mourinho nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Napoli, match valevole per la nona giornata di Serie A

C’era grande attesa per la conferenza stampa di Mourinho alla vigilia del big match col Napoli, la prima da Trigoria dopo l’umiliante sconfitta col Bodo/Glimt in Conference League.

I giallorossi sono chiamati al riscatto, di fronte troveranno però la prima in classifica a punteggio pieno, guidata dall’ex Spalletti. Il tecnico della Roma ha parlato oggi alle ore 18.45, Calciomercato.it ha seguito l’evento con una diretta testuale.

Roma-Napoli, la conferenza stampa di Mourinho

Mourinho ha analizzato il momento difficile della sua Roma: “Non rispondo nello specifico sui singoli. C’è tanta gente che ride di quello che ha fatto la Roma, i Friedkin hanno ereditato tanti errori fatti dagli altri, così come Tiago Pinto. La proprietà ha speso tanto per rimediare a quegli errori, alcuni ridono con le tasche piene di soldi. Quando qualcuno scrive bugie su Mourinho non contento, sta mentendo. Mourinho, come tutti gli altri allenatori, vuole più giocatori, vuole una rosa di livello più alto. Ma Mourinho non è uno str***o, ha grande rispetto dei Friedkin e di Tiago Pinto. L’unico responsabile della sconfitta di giovedì sono io ma non pensavo a un disastro del genere. L’ho fatto per la paura degli infortuni, del campo, per le troppe partite”.

LA RIPARTENZA – “Per me un 6-1 col Napoli non cancellerebbe nulla. La prossima volta col Bodo gioca la squadra di sempre, e se poi qualcuno s’infortunia è un peccato. Il match di giovedì mi dava l’occasione di far riposare alcuni ragazzi e di far giocare altri bravi ragazzi che si allenano tanto”.

IL MERCATO – “Max non si arrabbia con me, ma se Chiellini è infortunato gioca de Ligt, se non c’è Alex Sandro c’è De Sciglio. Noi abbiamo soluzioni di livello ma altre non ne abbiamo. Una cosa è una squadra e un’altra cosa è una rosa. Stiamo costruendo una squadra ma abbiamo bisogno di costruire una rosa. Per farlo c’è bisogno di più mercato e più soldi. I proprietari stanno facendo uno sforzo incredibile e devono essere rispettati. Il mio lavoro è essere onesto e dire che giovedì la responsabilità è mia. Lasciate in pace Friedkin e Tiago Pinto, se a gennaio pensano di potermi aiutare un pochino di più grazie mille. Domani in panchina vedrete ragazzini di 17, 18 e 19 anni”.

GLI AVVERSARI – “E’ una partita contro una grande squadra, contro un grande allenatore. Partita difficile per noi ma non credo sia facile per loro. Ho un grande piacere di salutare Spalletti, di ridere con lui. Loro sono tutti bravi, però anche Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy sono bravi. Luciano è sufficientemente umile per capire che si deve preoccupare di noi”.