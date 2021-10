Roberto Pavanello, giornalista de La Stampa, è intervenuto ai microfoni della CMIT TV, nel post partita Twitch di Inter-Juventus

Intervenuto ai microfoni della nostra CMIT TV è intervenuto Roberto Pavanello, giornalista de La Stampa, su Inter-Juventus: “Allegri mi piace, io voglio vincere, il bel gioco lo lascio a chi vuole divertirsi. Preferisco vincere tre partite uno a zero”.

Sulla storia recente della Juventus: “Tre anni fa Agnelli ha avuto la malsana idea di mandare via Allegri per fare il bel giuoco con il professor Sarri, bel giuoco che non abbiamo mai visto. Allegri sta migliorando una squadra che non aveva idea di come stare in campo”.

Sugli interpreti: “La squadra ha degli interpreti mediocri, il centrocampo di questa sera è decisamente inferiore a quello dell’Inter”.

Su Kulusevski: “Al momento lo si sta attendendo e visto che è un 2000 si può ancora aspettare. Lui ha fatto una bellissima stagione a Parma, ma era anche la prima. Deve imparare a leggere meglio le situazioni, oggi Allegri l’ha fatto giocare come se fosse un Rabiot”.