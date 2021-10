Allegri cambia la Juve: due big fuori con l’Inter. Le novità di formazione

Le ultime news Juventus in vista del derby d’Italia di stasera contro l’Inter riguardano le scelte di formazione di Allegri

Oltre a de Ligt, potrebbe essere Federico Chiesa l’altro escluso eccellente della Juventus per il Derby d’Italia in programma questa sera a ‘San Siro’ contro l’Inter. L’ex Fiorentina non ha brillato nelle ultime uscite e rischia di partire inizialmente dalla panchina al cospetto dei nerazzurri campioni d’Italia.

Kulusevski sarebbe infatti in rampa di lancia per una maglia da titolare insieme a Morata, con lo svedese protagonista del gol vittoria da subentrato in Russia nel match di Champions League con lo Zenit. Ma non finisce qui: un’altra novità nello scacchiere di Max Allegri potrebbe esserci anche in mediana, dove sarebbero in ascesa le quotazioni di McKennie al posto di Bentancur. Sulle corsie esterne fuori De Sciglio rispetto alle ultime uscite e spazio alla coppia verdeoro Danilo-Alex Sandro, con il rientrante Dybala che scalpita e pronto a dare il suo contributo a gara in corso dopo aver recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Morata