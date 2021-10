DIRETTA Serie A, Verona-Lazio 2-1 | La riapre Immobile! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Tudor e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Verona in una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A.

Reduci dal pareggio in Europa League, i biancocelesti di Sarri vogliono dare seguito alla vittoria sull’Inter per continuare la risalita in classifica. I gialloblu di Tudor, invece, puntano al terzo successo casalingo di fila dopo quelli su Roma e Spezia per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (‪3-4-1-2‬): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 14 Ilic, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak; 10 Caprari, 99 Simeone. All. Tudor

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 4 Patric, 26 Radu, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 8 Aka Akpro; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. All. Sarri

CLASSIFICA: Milan* 25; Napoli 24 punti; Inter 17; Roma e Atalanta* 15; Lazio e Juventus 14; Bologna*, Fiorentina ed Empoli* 12; Torino* e Sassuolo* 11; Udinese* 10; Sampdoria* 9; Verona, Venezia* 8; Spezia* 7; Cagliari e Genoa* 6; Salernitana* 4

*una partita in più