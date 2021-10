Diretta Roma-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca live

Posticipo delle 18 della nona giornata di Serie A, Roma-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

E’ tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Napoli, una delle due partite di cartello in programma per la nona giornata di Serie A. Luciano Spalletti ritrova il suo passato da primo della classe e spera di centrare la nona vittoria consecutiva nel suo ex stadio. Di fronte, ci sarà una squadra scossa dall’1-6 contro il Bodo e dalle dichiarazioni al fulmicotone di José Mourinho che hanno accompagnato la stessa. Recupero lampo per Zaniolo tra i giallorossi, mentre Manolas salterà la sfida da ex per una lesione muscolare. Calciomercato.it seguirà la partita dell’Olimpico in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CLASSIFICA: Milan 25; Napoli* 24 punti; Inter* 17; Roma*, Atalanta e Fiorentina 15; Lazio e Juventus* 14; Bologna e Empoli 12; Torino, Sassuolo e Verona 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia 8; Spezia 7; Cagliari e Genoa 6; Salernitana 4

*una partita in meno