Verona-Lazio, c’è anche Mussolini jr tra i convocati di Sarri

Romano Floriani Mussolini, difensore della Primavera della Lazio, è stato convocato da Maurizio Sarri per la trasferta di domani contro il Verona

Un Mussolini sulla panchina della Lazio al ‘Bentegodi’. Nessun caso di omonimia. Si tratta del pronipote del Duce, figlio di Alessandra. Romano Floriani Mussolini, 18 anni, difensore della Primavera biancoceleste, è stato convocato da Maurizio Sarri per la trasferta di domani in casa del Verona.

L’emergenza in difesa per la doppia squalifica di Acerbi e Luiz Felipe ha costretto il tecnico toscano ad attingere dalle giovanili. In campo contro i gialloblù andranno Radu e Patric come coppia centrale, ma tra le riserve l’unico difensore di ruolo, pronto ad entrare, sarà proprio il giovane Romano.

Verona-Lazio, Romano Floriani Mussolini avrà la maglia numero 44

Il cognome è ingombrante, ma lui non ne ha mai sentito il peso. I nomi registrati in chiesa invece sono sei: Romano e Maria, come i nonni materni, Benito come il bisnonno, Mauro come il padre, Magid come il secondo marito della nonna materna, e Andrea come il marito della zia Elisabetta. Il cognome materno, notato subito lo scorso anno nelle distinte di gara e nei tabellini dopo il suo arrivo a Formello, non passò inosservato così come le sue doti. Oggi dopo la vittoria per 4-2 della Lazio Primavera di Alessandro Calori contro il Cesena e una grande prova per Romano è arrivata una bella soddisfazione per lui: la prima convocazione in Serie A. Avrà la maglia numero 44.