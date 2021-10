Serie A, Sassuolo-Venezia 3-1: Berardi e Frattesi per la rimonta

I marcatori di Sassuolo-Venzia 3-1 e la classifica di Serie A dopo il match odierno della 9a giornata

Il Sassuolo batte in rimonta il Venezia nella 9a giornata di Serie A. Stasera, allo Stadium di Reggio Emilia, dopo essere passati in svantaggio per il gol di Okereke, i ragazzi di Dionisi hanno messo grinta e gioco per vincere la sfida. L’intento è riuscito grazie alle reti di Berardi e Frattesi alle quali si è aggiunto uno sfortunato autogol di Henry. Con questo risultato il Sassuolo si riporta nelle posizioni più tranquille della classifica, mentre gli uomini di Paolo Zanetti restano al ridosso della zona rossa.

LEGGI ANCHE >>> Tegola durante Sassuolo-Venezia, out per infortunio nel primo tempo

Sassuolo-Venezia 3-1: 33′ Okereke (V), 37′ Berardi (S), 50′ autogol Henry (S), 66′ Frattesi (S)

Classifica Serie A: Napoli 24 punti; Milan 22; Inter 17; Roma 15; Lazio, Atalanta e Juventus 14; Bologna, Fiorentina ed Empoli* 12; Torino* e Sassuolo* 11; Udinese e Sampdoria* 9; Verona, Venezia* 8; Spezia* 7; Cagliari e Genoa* 6; Salernitana* 4

*una partita in più