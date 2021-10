Tegola durante Sassuolo-Venezia, out per infortunio nel primo tempo

Tegola per Dionisi durante Sassuolo-Venezia, match della 9a giornata di Serie A; Djuricic out per infortunio nel primo tempo

Brutte notizie per Dionisi nel primo tempo di Sassuolo-Venezia, match della 9a giornata di Serie A che si sta disputando oggi allo Stadium di Reggio Emilia. Al minuto 28, infatti, si è verificato un infortunio per Djuricic, che si è immediatamente fermato chiedendo il cambio al tecnico dei neroverdi. Al suo posto, quindi, Dionisi ha mandato in campo il giovane Traore. Resta ancora da capire l’entità dell’infortunio, ma per Djuricic dovrebbe trattarsi di un problema al flessore. Il giocatore, dal canto suo, subito dopo la sostituzione sembrava più sconsolato che dolorante.

La prima frazione di gioco, intanto, si è conclusa sul risultato di 1 a 1 dopo le reti di Okereke (minuto 33) e Berardi (minuto 37). A inizio secondo tempo, invece, i veneti hanno sostituito il dolorante Busio con Peretz. Anche le sue condizioni restano da valutare nelle prossime ore.