Luciano Spalletti ha parlato al gruppo ultrà del Napoli prima della partenza per la Capitale, dove domani sfiderà la Roma di Mourinho

Come contro il Torino, il gruppo Ultras Napoli ’72 della Curva B ha sostenuto la squadra alla partenza per Roma che avverrà fra poco in treno.

Gli azzurri si sono radunati all’esterno del ‘Maradona’ e poi hanno raggiunto la stazione, a breve il viaggio per la Capitale. Ha parlato con i tifosi presenti Luciano Spalletti: “Vi ringrazio per il vostro sostegno, siete una forza aggiunta. Bisogna difendere i calciatori, sono loro quelli importanti, a loro si deve voler bene“. Domani all’Olimpico gli ultras del Napoli non ci saranno, la vendita dei biglietti è vietata ai residenti di Napoli e provincia per ordine pubblico, in virtù della storica rivalità tra le due tifoserie.

#Spalletti agli ultras che hanno sostenuto la squadra alla partenza per la Roma: “Grazie per il sostegno, siete una forza aggiunta. Bisogna difendere i calciatori, sono loro quelli importanti” @calciomercatoit pic.twitter.com/TtiF6uMuOu — Ciro Troise (@CiroTroise) October 23, 2021

Il tifo organizzato finora è mancato anche al ‘Maradona’ a causa dell’applicazione severa del regolamento d’uso che ha fatto fuori gli ultras con multe salate. Contro il Torino e oggi il tifo organizzato ha voluto così far sentire dove è possibile il proprio sostegno alla squadra. Dopo otto vittorie consecutive, domani la gara contro la Roma, una sfida particolare per Spalletti che in conferenza stampa ha parlato così del suo passato: “Domani sarò tutto del Napoli ma la Roma non sarà mai una mia nemica“.