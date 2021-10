Non si placa la furia di Mourinho: “Neanche in B” | Tre partite decisive

José Mourinho cerca di lasciarsi alle spalle la bruttissima sconfitta contro il Bodo/Glimt. Filtrano parole pesanti dell’allenatore all’intervallo

José Mourinho nel mirino dopo la terribile partita della Roma contro il Bodo/Glimt. Il tecnico giallorosso, infatti, è costretto a contrastare i postumi del 6-1 di Norvegia. Un risultato terrificante che porta con sé scorie non indifferenti, alle porte del match contro il Napoli.

Se ne parla ancora e tanto, non solo nella Capitale. Sotto accusa le seconde linee e di conseguenza anche il calciomercato operato dalla Roma. E filtrano anche parole pesantissime che lo Special One avrebbe rivolto ai calciatori proprio durante l’intervallo della partita: “Tra di voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia o in Serie B”. Parole o concetti riportati dal ‘Corriere dello Sport’ e che sicuramente fanno discutere, in ottica presente e futura.

Mourinho al bivio decisivo con la Roma: tre partite fondamentali

E dunque Mourinho è già arrivato a un punto di svolta fondamentale della sua avventura alla Roma. L’allenatore portoghese ha il compito di far rialzare subito i suoi e, come riporta ‘Repubblica’, Napoli, Cagliari e Milan sono appuntamenti già decisivi per il suo futuro. Partite cruciali, anche in attesa del calciomercato che verrà. ‘Corriere dello Sport’ parla infatti delle possibili ricadute sui colpi in entrata: Mourinho dovrebbe essere accontentato con un terzino destro e un centrocampista, ma dipende anche dalle cessioni.