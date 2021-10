DIRETTA Serie A, Sassuolo-Venezia | Segui la cronaca LIVE

La seconda sfida del sabato, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Sassuolo di Dionisi e il Venezia di Zanetti

Dopo la sfida tra la Salernitana e l’Empoli, è tempo di scendere in campo, per la nona giornata del campionato di Serie A, per il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Venezia di Paolo Zanetti.

I neroverdi arrivano all’appuntamento dopo il pareggio, subito in rimonta, contro il Genoa di Davide Ballardini nel turno precedente. Gli emiliani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, attualmente solo due lunghezze. I lagunari di Paolo Zanetti, invece, nel turno precedente hanno battuto la Fiorentina tra le mura amiche, raggiungendo proprio gli avversari di giornata a otto punti in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-VENEZIA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. All. Dionisi

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Svoboda, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Kiyine, Henry, Okereke. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 24 punti; Milan 22; Inter 17; Roma 15; Lazio, Atalanta e Juventus 14; Bologna, Fiorentina ed Empoli* 12; Torino* 11; Udinese e Sampdoria* 9; Verona, Sassuolo e Venezia 8; Spezia* 7; Cagliari e Genoa* 6; Salernitana* 4

*una partita in più