Il top club se lo riprende a zero: ‘smacco’ clamoroso per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista un titolare con il contratto in scadenza a giugno. Dalla Spagna ipotizzano uno scenario clamoroso

In casa Inter il tema principale resta quello dei rinnovi. Ormai fatta per Barella e Lautaro Martinez, lavori in corso per Marcelo Brozovic. Se ne parla poco, anzi non se ne parla per niente del prolungamento di di uno dei giocatori più importanti della squadra di Simone Inzaghi, specie nelle ultime partite.

Ci riferiamo a Ivan Perisic, il cui stipendio supera i 5 milioni netti coi bonus. L’Inter sarebbe disposta a trattare il rinnovo, dimezzandogli però gli attuali emolumenti. E questa cosa può spingere il croato a dire addio. Addio a zero, perché è in scadenza. Possibile futuro in Premier? Sì, perché il classe ’89 sogna da tempo il massimo campionato inglese e da quelle parti hanno la liquidità necessaria ad ‘accontentarlo’.

Calciomercato Inter, clamoroso: Perisic torna al Bayern a zero

Dalla Spagna però rimbalza una indiscrezione clamorosa che dà nientemeno che il Bayern Monaco, dove ha giocato in prestito con diritto di riscatto (non esercitato) nella stagione 2019/2020 conclusasi con il Triplete dei bavaresi, pronto a riprenderselo gratis. Perisic al Bayern a zero, uno scenario incredibile che – stando a ‘todofichajes.com’ – può diventare realtà.