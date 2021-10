“Non me ne frega niente”: la decisa risposta di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic elogia la squadra dopo Bologna-Milan: le parole dell’allenatore con una decisa risposta in tv

Sinisa Mihajlovic parla al termine di Bologna-Milan ed evita di commentare le decisioni arbitrali con i rossoblù che hanno chiuso partita in nove.

A ‘Sky’ l’allenatore serbo ha affermato: “Non voglio più parlare degli arbitri, parlo della mia squadra che ha avuto la forza, con un uomo in meno, di pareggiare la partita e con due uomini in meno abbiamo sfiorato il gol. Anche in undici siamo stati superiori al Milan. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto: non è facile, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Abbiamo perso punti che è la cosa più importante, ma abbiamo vinto in tutto: spirito, gioco, coraggio. Mi dispiace per i ragazzi che erano stremati ma giocare con un uomo in meno e poi due uomini in meno non è facile. Non posso rimproverare nulla, devono solo essere orgogliosi come lo sono io”.

Bologna-Milan, Mihajlovic: “Non parlo di arbitri”

Mihajlovic ha poi continuato: “Non parlo di arbitri, non me ne frega niente. Se ha fatto così, ha fatto giusto. Arnautovic? E’ un giocatore importante, sa tenere palla, è generoso. Volevamo da tanto tempo, lo abbiamo preso. Deve ancora migliorare di condizione ma quando lui ha la palla i compagni si sentono più sicuri”.

Il tecnico ha risposto anche alla domanda su Ibrahimovic: “A parte il gol non ha fatto molto. Ci siamo parlati? No, sono andato via subito altrimenti rischiavo qualcosa di altro”. Poi a ‘DAZN’ ha aggiunto: “Ho chiesto perché non so se era fallo o no. Per me non sarebbe mai arrivato sulla palla. Mi sono ripromesso di non parlare degli arbitri. Vedendo nelle immagini il rosso di Soriano ci poteva stare, però non voglio parlare di quello. Il fallo c’era ma non so se ci sarebbe arrivato”.