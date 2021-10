Milan super a Bologna, ma doppia bocciatura: “Il peggiore della Serie A”

Riparte forte il Milan dopo il KO di Champions contro il Porto. I rossoneri stanno infatti vincendo all’intervallo contro il Bologna in campionato. Non manca però qualche piccola critica da parte di alcuni tifosi

Riparte da Bologna il cammino in Serie A del Milan di Stefano Pioli che ha tutte le intenzioni di continuare il proprio percorso vincente in campionato, anche per cancellare la sconfitta contro il Porto in Champions League. Partenza sprint per i rossoneri al Dall’Ara, avanti sia nel punteggio che dal punto di vista numerico vista l’espulsione di Soumaoro.

Nonostante la gara sia saldamente nelle mani della compagine milanista non è mancata qualche leggera critica ad un paio di elementi di Pioli.

Il Milan vince, ma in due non convincono: nel mirino Bennacer e Tatarusanu

Avanti di due reti all’intervallo il Milan, eppure una piccola parte dei tifosi sui social ha avuto da ridire in merito alle prestazioni di Bennacer e Tatarusanu, soprattutto nella prima metà di frazione.

Ecco alcuni messaggi:

Bennacer due cose disastrose. — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) October 23, 2021

lo dico da tanto la prima giocata di #bennacer è sempre indietro …male 🔴⚫ #BolognaMilan — andrea dinatale (@dinatand) October 23, 2021

Bennacer comunque non è presentabile. Vale meno dei 10 milioni che è costato mi sa. — Gian Rattazzi (@GianRattazzi) October 23, 2021

Tatarusanu in queste situazioni è un qualcosa di vergognoso #BolognaMilan — Alex rabbier (@ARabbier) October 23, 2021

Tatarusanu è qualcosa di comico — Fra (@Capolii21) October 23, 2021