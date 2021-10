Dybala senza pace, ladri in casa durante la Champions | La ricostruzione

Brutta notizia per Paulo Dybala a Torino, il campione della Juventus ha subito un grave furto

Shock per Paulo Dybala a Torino. Nella notte tra martedì e mercoledì, mentre il giocatore non era in casa (ma nemmeno in Russia col resto del gruppo), alcuni ladri sono entrati nella sua villa dopo aver probabilmente studiato il colpo nei minimi dettagli ed essendo a conoscenza della sua assenza. Ad aver dato l’allarme sarebbe stato un vigilante che si trovava in zona, ma i ladri sono comunque riusciti a fuggire.

Juventus, brutte notizie per Dybala: ladri in casa

In quei giorni la Juventus era in Russia per gli impegni di Champions League, ma l’argentino è rimasto a Torino. Nonostante ciò i ladri sono entrati in azione rubando probabilmente anche una preziosa collezione di orologi. Ad oggi Dybala sta ancora facendo l’inventario delle proprie ricchezze per capire l’entità del danno. La sua volontà, infine, sarebbe quella di sporgere denuncia. Non è la prima volta, purtroppo, che nella città piemontese si verificano episodi simili ai danni dei giocatori bianconeri. In passato è toccato anche a Camoranesi e Marchisio.