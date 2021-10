Le parole di Denzel Dumfries a due giorni dal derby d’Italia con la Juventus. Arrivato l’estate scorsa all’Inter, il terzino olandese non ha ancora convinto

“E’ una partita storica”. Così Denzel Dumfries a proposito del derby d’Italia con la Juventus in programma domenica sera a ‘San Siro’. Ovvero di una partita spartiacque per le ambizioni scudetto di entrambe, nel suo caso dell’Inter reduce dalla fondamentale vittoria in Champions contro lo Sheriff.

“Il successo di martedì è stato importante anche perché arrivato dopo il ko con la Lazio – ha sottolineato Dumfries, fin qui convincente solo in un paio di partite, al microfoni di ‘Sport Mediaset’ – Poi era importante anche in ottica qualificazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

Inter, Dumfries e il confronto con Hakimi: “Non senso la pressione, credo in me stesso”

In conclusione Dumfries ha così risposto in merito al confronto con Hakimi, un confronto ovviamente tutto a suo sfavore: “Lui qui all’Inter ha fatto un ottimo lavoro, io però non sento la pressione di fare meglio di lui. Credo in me stesso: adesso tocca a me”. Contro la Juve l’ex Psv dovrebbe partire dalla panchina, Inzaghi sembra infatti orientato a rilanciare Darmian dal primo minuto.