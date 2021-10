Diretta Torino-Genoa | Formazioni ufficiali e cronaca

La nona giornata di Serie A si apre con Torino-Genoa, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la tre giorni di coppe europee, la Serie A riparte da Torino-Genoa, primo anticipo della nona giornata di Serie A. Reduce dalla doppia sconfitta per 0-1 contro Juventus e Napoli, la squadra allenata da Ivan Juric vuole riprendere il filo interrotto dalle sfide con le due big, arrivate dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi. Senza vittorie dalla terza giornata di campionato, l’undici di Ballardini è reduce dall’ennesima rimonta e spera ora in un successo esterno per superare in classifica i rivali di oggi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Genoa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Vazquez, Criscito, Cambiaso; Toure, Rovella; Ekuban, Sturaro, Fares; Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4