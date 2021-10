Il Real infiamma il calciomercato: rinnovo o addio immediato

Il Real Madrid deve risolvere un caso piuttosto spinoso sul calciomercato. La Juventus resta all’orizzonte, in attesa dei prossimi sviluppi

Il calciomercato è ancora lontano, eppure gli scenari non mancano per le maggiori big internazionali. Uno di questi porta direttamente in casa Real Madrid, dove un calciatore di grande talento potrebbe improvvisamente mutare il suo futuro in Blancos.

Stiamo parlando di Marco Asensio. Il trequartista è arrivato a un nuovo bivio della sua avventura in Spagna e le prospettive riguardanti il rinnovi di contratto non lasciano il Real senza pensieri. Lo spagnolo è, infatti, in scadenza a giugno 2023, una data che nel calciomercato non è poi così lontana, specialmente per un calciatore come Asensio. Il fermento, infatti, non manca nella big spagnola per risolvere la questione prima che diventi un vero e proprio caso.

Il Real Madrid vuole blindare Asensio sul calciomercato: bivio decisivo

Il futuro di Asensio, almeno nelle idee del Real Madrid, appare chiaro. I Blancos vogliono rinnovare il contratto del trequartista. Lo spagnolo, specialmente in caso di arrivo di Kilyan Mbappe, potrebbe veder diminuire lo spazio a disposizione nello scacchiere di Carlo Ancelotti che lo ritiene comunque un elemento importante. Per questo il Real, come riporta ‘diario gol’, vuole prevenire un addio a parametro zero, anche se Florentino Perez non lo considera un elemento sensibile. Anche perché sa che le offerte per lui non mancheranno. Quindi il Real è pronto già da ora a mettere il calciatore di fronte a una scelta: rinnovo o addio nella prossima estate. La Juventus resta alla finestra e fiuta il possibile colpo.