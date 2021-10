ESCLUSIVO | Agente Walemark: “Seguito in Serie A, pronto per gennaio”

Walemark accende il calciomercato di gennaio in Serie A. Il suo agente fa il punto sul talento dell’Hacken ed il suo prezzo

La ricerca di giovani talenti in giro per l’Europa sta portando diversi club italiani a guardare in Svezia. Tra i calciatori più interessanti c’è sicuramente Patrik Walemark, ala destra classe 2001 che milita in patria con l’Hacken oltre che nella Nazionale Under 21.

Nei giorni scorsi i quotidiani sportivi scandinavi avevano accostato il suo nome ad almeno quattro squadre di Serie A: dall’Atalanta al Verona passando per Genoa e Sampdoria. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Preferisco non fare i nomi dei club, ma posso confermare che alcune società di Serie A stanno seguendo Walemark da un paio di mesi – ha detto Fredrik Risp ai nostri microfoni – Il prezzo? Secondo me l’Hacken non lo cederà per meno di 3 o 4 milioni di euro. Patrik sarà pronto a trasferirsi in un campionato più importante nella sessione estiva dopo che il campionato svedese sarà finito. Penso che l’Italia sarebbe una buona destinazione”.