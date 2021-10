Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, davanti alle telecamere per commentare la pesantissima sconfitta col Bodo/Glimt

Pellegrini non può che chiedere scusa ai tifosi della Roma, che stasera hanno assistito a una delle prestazioni più brutte e umilianti degli ultimi anni. Una pagina nera della storia europea giallorossa, che mai ci si sarebbe aspettato con uno come Mourinho in panchina.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, le parole di Lorenzo Pellegrini: “C’è poco da dire, quello che bisognava dirci lo abbiamo detto negli spogliatoi. C’è solamente da chiedere scusa e ripartire da domani più forti di prima, perché stanno arrivando partite importanti”.

Questo gruppo è spesso crollato mentalmente, con Mourinho si sperava cambiasse il trend. Questo ko è un passo indietro? “Dipende da come si vedono le cose. A volte con i figli bisogna usare il bastone per lasciargli impresso un insegnamento. abbiamo preso una bastonata, ce la siamo meritata. Dobbiamo far vedere che ci è rimasto qualcosa per essere più forti e presenti durante la stagione, meno altalenanti. Non sono preoccupato o dispiaciuto, solo molto arrabbiato. da domani c’è da lavorare forte”.